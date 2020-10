V delovni nesreči na območju Kočevja umrl 42-letnik

Kočevje, 20. oktobra - V ponedeljek okoli 14.30 so bili policisti obveščeni o delovni nesreči na območju Kočevja, v kateri je umrl 42-letni moški. Po do sedaj zbranih informacijah je na moškega padla veja, ki se je odlomila pri vleki drugega zagozdenega drevesa, ki so ga s pomočjo vitla skušali spraviti na tla, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.