V Srbiji rekordnih več kot 7600 okužb in 51 smrti zaradi covida-19

Beograd, 26. novembra - V Srbiji so v zadnjih 24 urah znova potrdili največ okužb in smrti zaradi covida-19. Po 21.569 testih so potrdili 7606 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je še 51 covidnih bolnikov. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je dejal, da je današnji dan najtežji za Srbijo od izbruha epidemije.