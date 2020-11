V Rusiji in Ukrajini rekordno število okužb z novim koronavirusom

Moskva/Kijev, 26. novembra - V Rusiji so v zadnjem dnevu zabeležili skoraj 25.500 novih okužb z novim koronavirusom in 524 smrti zaradi covida-19, kar je drugi rekord v zadnjem tednu dni. Tudi v Ukrajini so v zadnjih 24 urah zabeležili največ novih okužb od začetka pandemije, in sicer več kot 15.300.