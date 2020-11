V soboški občini težave z zagotavljanjem prostora za umrle

Murska Sobota, 26. novembra - V soboški občini policisti ne zaznavajo večjih kršitev vladnih odlokov ali večjih množičnih druženj. Razdeljevanje hrane v občini poteka nemoteno, težave pa so predvsem pri zagotavljanju primernih prostorov za hrambo umrlih do pokopa, so ugotovili na sredini seji občinskega štaba civilne zaščite.