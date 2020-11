V Bolgariji v boju proti pandemiji zapirajo restavracije in vrtce

Sofija, 25. novembra - Bolgarska vlada je danes napovedala zaostritev ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Med drugim bodo od petka do 21. decembra zaprte restavracije, nakupovalni centri, fitnesi in vrtci, šole in univerze pa bodo delovale na daljavo, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil minister za zdravje Kostadin Angelov.