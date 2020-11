Italija razmišlja o cepilni knjižici za cepljenje proti covidu-19

Rim, 25. novembra - Italija razmišlja o uvedbi cepilne knjižice za cepljenje proti covidu-19, ki bi Italijanom omogočila potovanja po državi in v tujino, kažejo načrti italijanske vlade za cepljenje. V skladu s temi načrti bodo sprva cepili zdravstveno osebje in starejše od 80 let.