Bruselj bo razgrnil novo farmacevtsko strategijo

Bruselj, 25. novembra - Evropska komisija bo danes predstavila novo farmacevtsko strategijo, ki naj bi izboljšala dostop Evropejcev do varnih in cenovno sprejemljivih zdravil ter utrdila konkurenčnost evropske farmacevtske industrije. Pandemija novega koronavirusa je osvetlila, kako ranljiva in odvisna je Evropa na področju zdravil, še zlasti od Kitajske in Indije.