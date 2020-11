Ljubljana, 24. novembra - Špela Mikuš se v komentarju In kaj vas čaka v letu 2021? sprašuje, kaj bo prineslo prihodnje leto. Spomnila je, da so bili tudi letos rezultati mešani. Za nekatere je bilo vse v redu, nekateri so pričakovali več, tretji z izkupičkom ne morejo biti zadovoljni.