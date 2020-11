Primorske novice o ukrepih v drugem valu epidemije koronavirusa (25. 11.)

Koper, 24. novembra - Jasna Arko v komentarju Na žalostni poti v Bergamo piše, da se politika iz prvega vala epidemije koronavirusa ni veliko naučila. Slovenija je križem rok dočakala drugi, hujši val. Ljudje so slepi in gluhi za opozorila in ukrepe, ti pa so nedomišljeni in prepočasni, meni avtorica.