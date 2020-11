Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 11.)

Ljubljana, 24. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je v Sloveniji v ponedeljek umrlo 59 bolnikov s covidom-19, kar je največ doslej v enem dnevu. Pisale so, da je vlada predlagala zvišanje nekaterih glob. Povzele pa so tudi izjavo, v kateri je zdravstveni minister Tomaž Gantar podvomil v smiselnost testiranja celotnega prebivalstva.