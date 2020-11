Preobremenjenost zdravstva v času epidemija aktualizira vprašanje krizne triaže

Ljubljana, 24. novembra - Epidemija covida-19 je v mnogih državah povzročila preobremenitev zdravstva. V takšni situaciji lahko pride do problema kolizije dolžnosti, ko ni mogoče pomagati vsem bolnikom, ki bi potrebovali pomoč. Etičnega, medicinskega in kazenskopravnega vidika krizne triaže se je lotil današnji posvet v soorganizaciji SAZU in ljubljanske pravne fakultete.