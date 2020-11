Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 11.)

Ljubljana, 23. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o 470 novih potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom in smrti 45 covidnih bolnikov v Sloveniji v zadnjih 24 urah. Po slovenskih medijih so povzele ugotovitve slovenske policije, da je 67-letnik več let skrival truplo svoje sorodnice, dvigoval njeno pokojnino in njenim svojcem onemogočal stike.