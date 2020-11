Delo o paketu ukrepov za pomoč gospodarstvu (24. 11.)

Ljubljana, 23. novembra - Nejc Gole v komentarju Med epidemijo in ideologijo piše o ukrepih vlade v šestem svežnju ukrepov za blažitev posledic novega koronavirusa. Kot pokaže na primeru kulturnega ministrstva, ki je spet pozabilo na glasbenike, ni pa pozabilo verskih uslužbencev, so nekateri vladni ukrepi predvsem ideološki, in niso direktno povezani z epidemijo.