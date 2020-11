Večer o kulturnih nenujnih dobrinah (24. 11.)

Maribor, 23. novembra - Petra Vidali v komentarju Nenujna dobrina piše o nedavno končanem filmskem festivalu Liffe, ki je letos potekal virtualno, in virtualnem knjižnem sejmu, ki se je začel danes. Odziva na festival je bilo pričakovano veliko manj kot prejšnja leta, in podobno bo verjetno tudi s knjižnim sejmom. To pa še ne pomeni, da tovrstni dogodki niso nujni.