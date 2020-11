Mariborski svetniki o epidemioloških razmerah v mestu

Maribor, 23. novembra - Mariborski mestni svetniki so se na današnji seji, ki je zaradi epidemije prvič do zdaj potekala na daljavo, seznanili s poročilom o aktualnih epidemioloških razmerah v mestni občini. Kot je povedal poveljnik občinske civilne zaščite Samo Robič, se razmere, ki so bile najslabše prav novembra, zdaj z dodatnimi ukrepi vsaj nekoliko umirjajo.