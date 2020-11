Premier Janša obiskal UKC Maribor, januarja vladna ekipa na obisk Mestne občine Maribor

Maribor, 21. novembra - Predsednik vlade Janez Janša je danes obiskal UKC Maribor. Kot je zapisal na Twitterju, se je z vodstvom UKC Maribor pogovarjal o razmerah, povezanih z epidemijo covida-19, in potrebnih investicijah v povečanje zdravstvenih kapacitet v Mariboru in regiji. Zvečer se je srečal tudi z vodstvom mariborske občine in za januar napovedal vladni obisk.