V UKC Maribor še vedno kadrovske težave zaradi odsotnosti zaposlenih

Maribor, 20. novembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor se še vedno srečujejo s kadrovskimi težavami zaradi odsotnosti zaposlenih, ki so okuženi z novim koronavirusom ali v karanteni zaradi stika z okuženimi. Po zadnjih podatkih jih je še vedno odsotnih 275, med njimi 46 zdravnikov in 132 zaposlenih v zdravstveni negi, so danes sporočili iz UKC.