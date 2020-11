Množičnega testiranja se poslužujejo v več evropskih državah

piše Blaž Mohorčič

Bratislava/Dunaj/Bolzano, 28. novembra - Eno od orodij za zajezitev širjenja novega koronavirusa je tudi množično testiranje prebivalcev. Najbolj množično je bilo testiranje na Slovaškem, izvedli pa so ga tudi na posameznih območjih drugih držav, kot sta Južna Tirolska v Italiji in angleški Liverpool. Množično testiranje so začeli tudi že v Zagrebu, načrtujejo pa ga še v Avstriji.