EU in Združeno kraljestvo pogajanja nadaljujeta virtualno

Bruselj, 23. novembra - EU in Združeno kraljestvo po tehničnih pogovorih minuli konec tedna sedaj nadaljujeta pogajanja o odnosih po brexitu, ki zaradi okužbe s covidom-19 v ekipi unije minuli četrtek do nadaljnjega potekajo virtualno. Glavni pogajalec unije Michel Barnier bo v primeru negativnega testa v karanteni en teden, torej do četrtka.