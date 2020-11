V prvi polovici letošnjega leta večja poraba antidepresivov

Ljubljana, 23. novembra - V prvi polovici letošnjega leta so na Nacionalnem inštitut za javno zdravje (NIJZ) zaznali porast števila predpisanih receptov za antidepresive in porast števila oseb, ki so prejele vsaj en recept za antidepresive med marcem in majem 2020. Ocenjujejo, da je težka situacija zaradi epidemij verjetno vplivala na psihično stanje posameznikov.