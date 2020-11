V Rusiji prvič več kot 25.000 okužb s koronavirusom v enem dnevu

Moskva, 23. novembra - V Rusiji so prvič v enem dnevu potrdili več kot 25.000 novih okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ruskega centra za boj proti covidu-19 so jih v zadnjih 24 urah potrdili 25.173, od tega 6866 v Moskvi in 2926 v Sankt Peterburgu. Skupno so doslej potrdili več kot 2,114 milijona okužb.