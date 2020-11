V Avstriji novih 60 žrtev covida-19

Dunaj, 22. novembra - V Avstriji so v minulih 24 urah zabeležili 5226 novih okužb s koronavirusom in še 60 smrti zaradi covida-19. Številke so precej boljše od sobotnih ali petkovih. Nekoliko manj je tudi bolnikov v bolnišnicah in na intenzivni negi, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočilo ministrstvo za zdravje.