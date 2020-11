Kanada bo z Združenim kraljestvom še naprej trgovala tako kot z EU

London/Ottawa, 22. novembra - Združeno kraljestvo in Kanada sta v soboto sklenila, da bosta tudi v prihodnosti trgovala pod pogoji, ki veljajo za trgovino med Kanado in Evropsko unijo. Ob tem načrtujeta pogovore o novem trgovinskem sporazumu. London bo sicer z začetkom prihodnjega leta dokončno zapustil EU, vključno z njeno carinsko unijo in notranjim trgom.