Italijanske srednje šole predvidoma zaprte do januarja

Rim, 22. novembra - V okviru ukrepov za zajezitev novega koronavirusa v prazničnem času bodo v Italiji srednje šole in univerze predvidoma zaprte do začetka januarja. Temu nasprotujejo tako ministrica za izobraževanje, kot tudi starši in dijaki. V prazničnem času pa nameravajo po drugi strani podaljšati delovni čas trgovin ter barov in restavracij.