Analitik o scenarijih glede brexita: Slab, slabši ali katastrofalen

Bruselj, 21. novembra - Razprava o prihodnjih odnosih EU in Združenega kraljestva mora temeljiti na zavedanju, da smo v položaju, ko so scenariji "slab, slabši in katastrofalen". Tudi če sporazum bo, bo ta v najboljšem primeru "tanek in negotov", ocenjuje analitik think tanka EPC Fabian Zuleeg v pričakovanju finala pogajanj o odnosih po brexitu.