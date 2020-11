Potovalni mehurček med Hongkongom in Singapurjem počil zaradi porasta okužb

Hongkong, 21. novembra - To nedeljo naj bi zaživel t. i. potovalni mehurček med Hongkongom in Singapurjem, v okviru katerega bi lahko iz enega mesta v drugo z letalom dnevno potovalo po 200 ljudi, a so ga tik pred zdajci odpovedali. V Hongkongu namreč te dni beležijo nenaden porast okužb z novim koronavirusom, zato so danes sporočili, da potovanj vsaj zaenkrat še ne bo.