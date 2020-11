Italijanska vlada z dvema milijardama evrov na pomoč gastronomiji, kulturi in turizmu

Rim, 21. novembra - Italijanska vlada je v noči na soboto sprejela paket ukrepov za pomoč poklicnim skupinam in gospodarskim panogam, ki so jih zadnji ukrepi za zajezitev okužb z novim koronavirusom najbolj prizadeli. Pomoč, ki je vredna dve milijardi evrov, bo namenjena predvsem italijanski gastronomiji, kulturi in turizmu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.