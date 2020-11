Večer o kančku upanja v Bosni in Hercegovini (21. 11.)

Maribor, 20. novembra - Vojislav Bercko v komentarju Mir brez prihodnosti piše o obletnici podpisa Daytonskega sporazuma, ki je Bosni in Hercegovini po več kot treh letih in pol vojne prinesel mir. Ni pa uspel pregnati nacionalizmov in korupcije, ki državo še danes omejujeta pri napredku. Tako je država danes gospodarsko v slabšem položaju kot pred vojno in pozabljena.