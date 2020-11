Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 11.)

Ljubljana, 20. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o 1564 novih potrjenih okužbah z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah in 31 smrtih oseb s covidom-19. Pisale so tudi, da Slovenija podpira Madžarsko in Poljsko v njunem nasprotovanju dogovoru o pogojevanju izplačevanja evropskih sredstev s kriterijem vladavine prava.