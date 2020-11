Mladina o spopadanju z epidemijo v Sloveniji in Nemčiji (20. 11.)

Ljubljana, 20. novembra - Grega Repovž v komentarju Vzdušje dokaj sproščeno primerja, kako se z epidemijo koronavirusa spopadata Slovenija in Nemčija. Ugotavlja, da v Nemčiji ni prišlo do zaprtja države, šole delujejo, odprte so tudi trgovine. A je zaščitne opreme dovolj, na voljo so hitri testi, bolne pa se spodbuja, naj ostanejo doma.