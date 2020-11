Svetovni dan otrok predvsem v znamenju posledic pandemije za otroke

pripravila Domenika Presekar

Ljubljana, 20. novembra - Ob današnjem svetovnem dnevu otrok so mladi opozorili predvsem na težave, ki jih povzroča pandemija covida-19. Izpostavili so predvsem izobraževanje in zdravstveno oskrbo, skrbi pa jih tudi povečanje neenakosti ter dolgoročne posledice pandemije. Unicef je sicer za letošnji dan izbral geslo Vključite me, sem ključ do rešitve.