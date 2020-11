Carotta: Število hospitaliziranih naj bi počasi začelo padati v prihodnjem tednu

Ljubljana, 20. novembra - Koordinator za covidne bolniške postelje Robert Carotta ocenjuje, da so v bolnišnicah dosegli vrh hospitalizacij v drugem epidemičnem valu in da se bo število hospitaliziranih v prihodnjem tednu počasi začelo zmanjševati. A Carotta poudarja, da se bo to zgodilo, če ne bo kakšnega novega izbruha, ki si ga slovensko zdravstvo ne more privoščiti.