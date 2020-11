SD: Vrag jemlje šalo, koalicija naj nam prisluhne

Ljubljana, 20. novembra - V SD se bojijo, da vlada ne obvladuje epidemije covida-19 in nam grozi hitro poslabšanje gospodarskih razmer. Zato so pripravili vrsto predlogov ukrepov, ki bi jih morali vključiti že v šesti protikoronski zakon in ne čakati na nove pakete pomoči. Vrag je vzel šalo, ukrepati je treba takoj, pozivajo koalicijo, naj jim prisluhne.