Opozicija s predlogom novele protikoronskega zakona za dodatno nagrajevanje dela s covidnimi bolniki

Ljubljana, 13. novembra - Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB so v parlamentarni postopek danes vložile predlog novele petega protikoronskega zakona. Predlagajo nagrade in spremembe plačila zaposlenih v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah, ki opravljajo neposredno delo z bolniki s covidom-19. Prvopodpisani pod predlog je vodja poslancev SD Matjaž Han.