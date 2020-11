Gospodarstvo in opozicija s svojimi željami glede šestega protikoronskega zakona

Ljubljana, 18. novembra - Pred obravnavo šestega protikoronskega zakona v DZ prihodnji teden iz gospodarstva in opozicije še naprej prihajajo predlogi popravkov in dopolnitev. V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) in Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) vztrajajo pri zamrznitvi minimalne plače, čemur pa še naprej oporeka Levica.