Štajersko gospodarstvo v drugem valu epidemije v še večjih težavah

piše Gregor Mlakar

Maribor, 20. novembra - Podjetja v severovzhodnem delu Slovenije se v drugem valu soočajo s še bistveno večjimi težavami kot v prvem, pravi direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik. Kot dodaja, so po zaprtju vrtcev in šol nastopile kadrovske težave, kar terja dnevno prilagajanje razmeram in spremembe v organizaciji dela, boji pa se serije stečajev.