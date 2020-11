V Cimosu pripravili program presežnih delavcev

Koper, 18. novembra - Vodstvo Cimosa je že pripravilo program presežnih delavcev, ki so ga napovedali ob načrtovanem zaprtju tovarne v Mariboru, in ga bodo najprej posredovali zavodu za zaposlovanje, je za STA povedal prvi človek primorskega sindikata SKEI Aleš Hoge. Predstavniki zaposlenih dokument pričakujejo do konca tedna, na njem pa naj bi bilo okoli 130 ljudi.