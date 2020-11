V mariborskem podjetju Tam Europe odpuščanj ne načrtujejo več

Maribor, 6. novembra - V mariborskem podjetju Tam Europe, ki se ukvarja s proizvodnjo avtobusov in v katerem so se letos zaradi trenutne krize z epidemijo odločili za večja odpuščanja, so zdaj sprejeli odločitev, da do tega ne bo prišlo. Kot so pojasnili za STA, odpuščanje trenutno niso več v njihovih načrtih, kar je tudi posledica ukrepov, ki jih je sprejela vlada.