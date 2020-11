Češki parlament izredno stanje zaradi epidemije podaljšal do 12. decembra

Praga, 19. novembra - Češki parlament je izredno stanje zaradi epidemije covida-19 v državi po skoraj deveturni razpravi danes podaljšal do 12. decembra. Vlada premierja Andreja Babiša je sicer predlagala izredne razmere do 20. decembra, a so komunisti privolili le v podaljšanje do 12. decembra, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.