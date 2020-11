Vlada zaradi epidemije določila spremembe pri izdaji medicinskih pripomočkov

Ljubljana, 19. novembra - Vlada je na današnji seji sprejela nekaj začasnih ukrepov na področju izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja. Med drugim ureja dostop do medicinskih pripomočkov, izdaja in izposoja katerih je predvidena tudi brez prisotnosti zavarovane osebe in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.