Kurz: Vladavina prava je temelj za izplačevanje evropskih sredstev

Dunaj, 19. novembra - Avstrijski kancler Sebastian Kurz je danes poudaril, da so reforme in vladavina prava temelj za izplačevanje evropskih sredstev. To je sporočil, potem ko sta Madžarska in Poljska v začetku tedna blokirali potrjevanje svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo covida-19 zaradi pogojevanja črpanja sredstev EU z vladavino prava.