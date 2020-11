V UKC Ljubljana v oktobru in prvi polovici novembra zdravili približno 700 covidnih bolnikov

Ljubljana, 19. novembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so med 1. oktobrom in 15. novembrom zdravili 698 odraslih bolnikov s covidom-19, ki so bili v povprečju stari 68 let. Na infekcijski kliniki pa je bilo hospitaliziranih tudi 27 otrok, njihova povprečna starost je bila 6,9 leta.