Oxfordovo cepivo proti covidu-19 sproži močan imunski odziv tudi pri starejših

Oxford, 19. novembra - Cepivo proti covidu-19, ki ga razvijata univerza v Oxfordu in podjetje AstraZeneca, sproži močan imunski odziv tudi pri ljudeh, starejših od 56 let, je pokazala druga faza testiranja cepiva. Rezultate so znanstveniki označili za spodbudne. V prihodnjih tednih je pričakovati tudi prve rezultate tretje faze.