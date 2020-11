Cepivo Pfizerja in BioNTecha 95-odstotno učinkovito

New York, 18. novembra - Cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech, je glede na končne rezultate kliničnih testiranj 95-odstotno učinkovito, so danes sporočili iz obeh podjetij. Pri ameriški agenciji za zdravila (FDA) bodo v nekaj dneh zaprosili za odobritev uporabe cepiva v nujnih primerih.