Policija: Sodišče prepovedalo izbiro direktorja NPU, ni pa ustavilo natečajnega postopka

Ljubljana, 17. novembra - Policija odločitve delovnega in socialnega sodišča, ki je razsodilo v prid Darku Muženiču in tako zadržalo izbiro kandidata za direktorja NPU, ne komentira, se pa lahko na sodbo še pritoži, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU). Kot so dodali, je sodišče sicer prepovedalo izbiro kandidata, ni pa ustavilo natečajnega postopka.