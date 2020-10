Sodišče: Direktorja NPU se lahko razreši po drugi pravni podlagi

Ljubljana, 20. oktobra - Z upravnega sodišča so sporočili, da so v tožbi Darka Muženiča proti policiji presodili, da direktorja NPU ni mogoče razrešiti na podlagi petega odstavka 83. člena zakona o javnih uslužbencih. To pa ne pomeni, da direktorju NPU položaj ne more predčasno prenehati, ampak lahko generalni direktor policije to stori na kakšni drugi zakonski podlagi.