Policija ob napovedih shoda poziva k upoštevanju prepovedi zbiranja

Ljubljana, 4. novembra - Zbiranje ljudi je z odlokom še vedno prepovedano, prav tako niso dovoljeni shodi ali podobne prireditve, so v zvezi morebitnim četrtkovim shodom v Ljubljani zapisali na Policijski Upravi (PU) Ljubljana. Kot so napovedali, bodo nadzirali spoštovanje veljavnih odlokov in v primeru kršitev ukrepali. Gibanje v okolici parlamenta in vlade bo omejeno.