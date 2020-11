Na konferenci izpostavili pomen protikoronskih ukrepov za pokojninsko področje

Ljubljana, 16. novembra - Zaradi epidemije so potrebni premišljeni ukrepi, da njene posledice ne bi preveč prizadele pokojninske blagajne, so soglašali na današnji konferenci pokojninskega zavarovanja. Minister za delo Janez Cigler Kralj je opozoril, da bo treba ukrepati tudi zaradi demografije, da bo delovna aktivnost daljša in socialna varnost upokojencev boljša.