Britanski premier po stiku z okuženo osebo v samoizolaciji

London, 15. novembra - Britanski premier Boris Johnson je po stiku z osebo, pri kateri so pozneje potrdili okužbo z novim koronavirusom, ponovno v samoizolaciji. Johnson se po besedah njegovega tiskovnega predstavnika počuti dobro in ne kaže simptomov okužbe. Tako za zdaj ostaja na Downing Streetu in nadaljuje z delom, poročajo tuje tiskovne agencije.