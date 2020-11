Prve okužbe z novim koronavirusom med stanovalci še dveh severnoprimorskih domov za starejše

Nova Gorica, 13. novembra - Na Severnem Primorskem so se okužbe pojavile med stanovalci še v dveh domov za starejše. V Domu upokojencev Gradišče nad Prvačino so ob prvi potrjeni okužbi enega od zaposlenih opravili testiranje vseh stanovalcev, rezultati so bili pri 13 pozitivni. Prve tri okužbe med stanovalci so tudi v enoti Marof v Domu upokojencev Idrija.